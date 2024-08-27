先發制人攻黎前 以獲白宮表支持

林肯號航母打擊群

【本報綜合報道】以色列於周日凌晨對黎巴嫩真主黨採取大規模先發制人行動，美媒引述知情官員指，以色列和美國過去兩天收到情報顯示真主黨準備對以色列展開即時的報復攻勢，以軍事前有知會美國並獲支持，但美方表明反對任何會導致區域戰爭的行動。此外，美國防長奧斯汀下令位於中東的林肯號和羅斯福號航母打擊群，繼續留在區內待命。

美稱反對觸發區域戰爭行動 報道指，上周六的更新情報顯示真主黨決定於當地周日清晨5時向以色列發動主要攻勢，以軍採取先發制人行動前，有給予美國政府充分通知，白宮向以方表示支持消除特定威脅，惟反對任何會觸發區域戰爭的行動。知情官員稱，以色列單獨打擊真主黨，但與美國全面協調，並非最後一刻才知會華府。

美國國防部公布，奧斯汀與以色列防長加蘭特周日通電話，討論以色列防禦真主黨襲擊的行動。奧斯汀重申以色列自衞的權利，以及美國支持以色列防禦伊朗及其地區夥伴和代理人威脅的堅定決心。作為支援的一部分，奧斯汀已下令林肯號和羅斯福號兩個航母打擊群留在中東地區。

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