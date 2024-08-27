真主黨稱襲以戰略縱深區 按成效定行動進退

發射340件武器 無人機抵2基地 黎巴嫩真主黨周日凌晨大舉打擊以色列北部目標，報復真主黨高級軍事指揮官舒庫爾上月死於空襲。真主黨領袖納斯魯拉宣稱成功發射超過340件武器，襲擊針對以色列戰略縱深地區，包括鄰近特拉維夫的情報基地，真主黨將按襲擊成效決定是否發動進一步行動。

納斯魯拉周日上午發表講話，宣布命名襲擊為「阿巴因節行動」，襲擊於當天回教晨禱後的5時15分開始，按照計劃率先向以色列各地發射300枚喀秋莎火箭彈，消耗以軍的鐵穹等防空導彈，再襲擊與暗殺舒庫爾有關的以軍設施。

主要目標是以色列國防軍「8200信號情報部隊」所在的格利洛特軍事基地，它距離黎巴嫩邊境110公里，離特拉維夫僅1,500米。另一個目標是離黎巴嫩邊境75公里、離特拉維夫40公里的艾因謝梅爾基地。

指以先發制人打擊失敗 納斯魯拉指，大量無人機成功抵達兩個預定目標。真主黨更首次從遠至黎巴嫩東部貝卡谷地出動無人機，成功越過以色列邊境。以軍在真主黨施襲前約半小時發動先發制人打擊，納斯魯拉強調以軍只是察覺真主黨異動，實際上只擊中真主黨兩個導彈發射台，未造成無人機陣地或導彈損毀，代表以軍情報和先發制人行動雙重失敗。

稱伊朗評估協同報復否 納斯魯拉表示，真主黨自舒庫爾犧牲就準備報復，但以伊朗為首的「抵抗軸心」勢力需要時間評估是否協同報復，也為加薩地帶停火談判留出充裕時間。納斯魯拉強調，真主黨襲擊以色列無視美國和西方恐嚇，採取大膽行動，展現抵抗軸心和支持者的勇氣。真主黨將評估以色列所隱瞞的襲擊成效，若滿意就認定報復完成，若襲擊不理想，則保留再作報復的權利。

納斯魯拉指出，黎巴嫩現階段可以放心，因為以軍已宣布襲擊結束。真主黨下一階段將進一步制訂目標，納斯魯拉保證縱使面臨挑戰和犧牲，真主黨都會繼續支持加薩和巴勒斯坦，並強調黎巴嫩不再弱小，有朝一日可能帶着樂團高歌入侵以色列。本報綜合報道