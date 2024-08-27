電子煙售10歲童 警搗生產窩點

【本報綜合報道】山東菏澤曹縣一名家長近日發現10歲兒子偷偷吸食電子煙，其後向當局舉報學校周邊有商舖偷偷向孩子銷售國家明令禁止的水果味電子煙。警方隨即展開調查，在5天內兵分多路，在河北、河南、廣東等地，共抓獲10多名在網上銷售偽劣電子煙的疑犯，隨後又在廣東惠州市搗毀一個製煙窩點。

網上分銷到舖 拘逾10疑犯 張先生在兒子的枕頭底下發現玩具造型的電子煙，其子承認看到同學吸食電子煙，好奇心驅使下便偷拿家中幾十元到一間小超市購買。接到張先生舉報後，曹縣煙草專賣局立刻聯合曹縣警方，對銷售水果味電子煙的源頭展開調查，發現涉案超市售賣面向未成年人的大量偽劣電子煙，抓捕超市經營者田×。田×的上家是微信網名叫「大頭」的女子李×，她則通過男子劉×購買，再利用社交軟件非法銷售。

警方發現，李×和劉×只是最底端的分銷者，而非法電子煙的生產銷售源頭有很多條，並且規模巨大。通過摸排調查，警方發現這些偽劣電子煙的生產源頭指向惠州市，隨後成立多個抓捕小組展開收網工作。警方在製煙窩點扣押63箱非法成品電子煙和半成品配件，當場抓獲5名參與電子煙加工生產的疑犯。