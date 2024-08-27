20小時暴雨降北京 河道平穩無超警

多區共疏散逾3000人 水利工程順利運行 北京從周日晚上起持續下雨20小時，多地出現大暴雨。雨勢昨天中午逐漸結束，房山區、門頭溝區、昌平區累計疏散3,156人，順義、通州、朝陽等地7處積水點位已基本處置完畢。北京全市河道總體水勢平穩，無超警情況，水利工程運行平穩，安全正常。

最大降雨量逾172毫米 據北京氣象部門統計，從周日下午5時至翌日下午一時，全市平均降雨量為73.3毫米，最大降雨量出現在通州永順公園，為172.2毫米。最大小時降水強度同樣出現在通州永順公園，周日晚上9時至10時期間為每小時91.4毫米。從周日下午5時至翌日中午12時，城區最大降雨量出現在朝陽管莊站，為153.5毫米。

根據雨量等級標準，24小時內降雨量在50至99毫米為暴雨；24小時內降雨量在100至249.9毫米為大暴雨。北京全市達到暴雨標準，通州永順公園、朝陽管莊為大暴雨等級。全市大中型水庫蓄水量39.58億立方米，較周日增加1,676萬立方米。

此外，天津市從周日早上7時至翌日下午3時的平均雨量為86.7毫米，最大降雨量達286毫米，出現在濱海新區小王莊鎮。最大小時降雨量128.8毫米，出現在濱海新區海港路。北京、天津降雨結束後將轉晴，最高溫度回升至30℃以上。

山東洪澇災害風險較高 中央氣象台昨日發出高溫橙色預警、暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警、大風藍色預警。華北、黃淮等地昨日至今日預測有大到暴雨，其中山東部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，洪澇災害風險比較高。國家防汛抗旱總指揮部決定，對山東啟動防汛四級響應。

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上月決堤，7,680名民眾緊急疏散，決口其後封堵。團洲垸決口潰垸搶險救援已完成，災後重建和居民安置工作正有序開展，擬在團洲垸開展蓄滯洪區居民遷建試點，實施整體搬遷。本報綜合報道