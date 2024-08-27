兩岸國際

山西查氫療治百病騙局

官媒近日揭露，一種以「氫」為核心的保健療養模式在國內多地悄然興起，氫氧體驗中心、氫氧吧、氫氧會所等設施成為很多長者每日清晨必到的地方。山西省晉中市場監管局周日針對有關報道，對當地氫療館「包治百病」騙局立案調查。（綜合報道）
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