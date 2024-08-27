兩岸國際

回流藥騙保產業鏈湧現

官媒上周六揭露，國內出現不法分子非法回收「回流藥」騙保的黑色產業鏈，由「職業開藥人」、藥販、藥局、診所互相勾結，主要模式為低買高賣至少3倍。這些脫離正規流通環節和監管環節的藥品隱患重重，甚至可能成為奪命藥。（綜合報道）
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