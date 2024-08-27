網民倡電梯左行右立 西安地鐵拒絕

【本報綜合報道】內地有網民近日指出，平日坐地鐵時看到有些站台「只有電梯而沒有修建樓梯」，導致有些趕路者被兩個並排乘電梯的人擋住，而無法快速上樓，提議西安地鐵電梯靠右讓行，西安市軌道交通集團有限公司上周六表示，不提倡在運行的扶手電梯行走、奔跑，也不提倡「左行右立」。

憂致摔倒機件故障 西安市軌道交通集團有限公司說，由於扶手電梯梯級較高，不同於一般的樓梯梯級，乘客在運行的扶手電梯行走容易重心不穩，可能因慣性摔倒或引發其他安全問題；同時，在扶手電梯長時間採用「左行右立」方式通行，容易造成扶梯部件受力不均，易引發設備故障。

因此，西安地鐵不提倡在運行的扶手電梯行走、奔跑，並在扶手電梯張貼「扶手電梯使用安全須知」，提醒廣大市民乘客安全乘搭扶手電梯。

回覆續稱，目前上海、北京、廣州、成都、南京和香港在內的多家地鐵營運方已明確不再提倡搭乘扶手電梯「左行右立」，以保障乘客人身安全和設備安全。

後續，西安地鐵將持續專注於營運服務工作的深化與拓展，積極傾聽並收集乘客的寶貴意見和建議，不斷提升服務品質，打造更優質的出行環境。