舉報超市售隔夜刺身 投訴人可獲11萬獎金

【本報綜合報道】河南省新鄉市胖東來超市生活廣場店的門店壽司櫃台，爆出售賣隔夜後重新包裝的盒裝進口三文魚刺身。胖東來表示高度重視，已將該櫃台商品全部下架及展開調查，上周六發布公告，對相關消費者退款賠償。

胖東來上周一接到顧客反饋上述事件，調查監控片段證實，本月18日壽司櫃台共25盒三文魚刺身未售出，聯營商戶派駐促銷員賀×只報損銷毀其中22盒，餘下3盒未嚴格按照報損標準銷毀處理。追查發現賀×自上月25日負責夜班崗位，在本月14日及16日亦分別有兩盒和5盒三文魚刺身未銷毀。

退款賠償 處分職員 胖東來除了對本月15日、17日、19日購買進口三文魚刺身的顧客退款，並每人賠償1,000元人民幣（約1,095港元），亦獎勵投訴顧客10萬元人民幣（約11萬港元）現金。另將賀×調離胖東來所有門店，對責任主管熟食課課長白×、班長郭××予以免職，並依據合約條款對聯營商戶予以相應處理。胖東來超市聯營擀麵皮店加工場所早前亦爆出衞生情況惡劣，予以類似處理方法。