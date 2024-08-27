九寨溝售高價藥材欺客 3人法辦

【本報綜合報道】有內地遊客反映，在四川省阿壩州九寨溝旅遊時遭遇「藥托」（與商家有利益關係，誘導旅客高價購藥的人），花費2,200元（人民幣‧下同，約2,440港元）買下藥材。九寨溝風景名勝區管理局回覆，有關攤檔遭停業整頓15天，至於藥托及其同夥共3人已移送公安機關處理。

遇藥托 遊客購2440元川貝 去年11月，有來自廣東省的遊客在官媒網上留言板稱，自己在阿壩州九寨溝旅遊途中，在諾日朗旅客服務區中心看到一名自稱湖南人的中年男子在買川貝，遊客問商家多少錢，對方稱每克18元（約19.7港元），中年男子還價每克5元（約5.5港元）。後來，中年男子買了3,500元（約3,880港元）的藥材，遊客則買了2,200元（約2,440港元）。事後遊客覺得被騙，又擔心藥材是假的，希望退回款項。

九寨溝風景名勝區管理局上周四回覆稱，經查，遊客所稱的湖南中年男子熊××為檔主永全的合夥人，他與其餘兩名同夥王××、王×先後於去年11月23日至26日違規進入九寨溝景區，管理局對各人分別給予罰款3,000元（約3,320港元）的行政處罰。另3人在遊客服務中心商品售賣區從事藥材打粉經營活動涉嫌欺詐遊客，案件已依法移送公安機關處理。