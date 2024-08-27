煤油罐車裝食油 河北7人被追究

11噸作飼料加工 21噸已賣往內蒙 針對煤油罐車混裝食用植物油事件，國務院食安辦早前聯同多個部門組成聯合調查組，前往多地展開聯合調查，追查涉事產品流向，核查涉事責任人員及責任單位違法行為，分析問題原因，理清各方責任。經調查，聯合調查組認定有關事件性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線及法律紅線，須嚴厲打擊該類典型行為違法犯罪問題，正追究7人刑事責任。

經查，聯合調查組證實油罐車冀E5476W司機5月22日曾裝載煤製油，翌日卸載全部貨品。他同月24日裝載食用植物油，直至27日再卸載油品35.91噸。

假發票扮曾清洗油罐 為了掩飾問題，實際車主指使其三哥夥同河北邢台金谷倉物流有限公司負責人孫××，找到河北石家莊民通汽車服務有限公司負責人，開出5月23日曾清洗油罐車虛假票據。至於冀E6365Z司機則於5月16日裝載煤製油，兩天後，卸載全部貨品。他同月21日裝載食用植物油，翌日完成卸載，總量達31.86噸。

追回封存未用油品 根據流向追查，冀E5476W所運35.91噸油品中，其中11噸用於飼料加工，餘下未有售出，已全部封存。至於冀E6365Z所運31.86噸油品中，29.38噸被分裝銷售，其中21.6噸流向內蒙古自治區鄂爾多斯市，未流向其他地區，全數追回並封存已銷售但未使用過的7.78噸油品，餘下2.48噸未售油品已封存。

聯合調查組認為，運輸企業、購買企業作為委託運輸方及買方應給予行政處罰。至於車主負有主要責任，涉嫌犯罪的依法移送公安機關，而司機則負有直接責任，應以行為犯論處，依據《刑法》有關條款追究刑事責任。至於涉事地區河北省邢台市正是問題油罐車所在地，對油罐車運輸失管失察，市政府分管負責人士負有領導責任，相關監管部門人員負有責任，由地方紀檢監察機關依法依規追責問責。對調查過程中地方發現的公職人員可能存在的失職瀆職不作為問題，由當地紀檢監察機關介入調查。本報綜合報道