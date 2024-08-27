黃珊珊遭黨內停權 辦公室仍招聘惹議

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊遭停權3年，但仍保有不分區立委資格。黃珊珊立委辦公室至今仍在徵才平台104上刊登「法案研究員」等兩個職缺，月薪皆為4萬元（新台幣‧下同，約9,800港元）以上，引發外界討論。

柯文哲認用選舉補助買辦公室 法案研究員工作內容，包括專案計劃執行管理與推動、協助資料建檔與資料分析工作、協助選民服務工作等。應聘者需要有一年以上工作經驗，指定法律、銀行保險和政治學等相關科系，具備中等水准的英文聽說讀寫能力。而影像剪輯專員的工作內容，則包括議案質詢影片剪輯和後製、社群平台影片企劃製作，以及短影音製作與剪輯等。

台北市議員林延鳳昨召開記者會，指柯文哲早前以本人名義，用4,300萬元（約1,052萬港元）現金購入濟南大樓3樓的商務辦公室。柯文哲回應指參考他黨慣例，選舉補助款三分之二可以歸個人，因此「用那個錢去設一個個人的辦公室」。