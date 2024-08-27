曾為華知青 緬北第四特區最高領袖出殯
【本報綜合報道】緬甸北部撣邦東部第四特區最高領袖吳再林本月7日因病救治無效逝世，終年76歲，追悼會上周五舉行，數萬人送別。有指吳再林在廣州長大，是文革知青，曾參加紅衞兵造反派，上山下鄉期間返回緬甸指揮軍隊，後來成立撣邦東部第四特區。
數萬群眾送別吳再林
吳再林的追悼大會在第四特區首府勐拉和平廣場舉行，各組織18名領導代表向吳再林敬獻花圈。和平與團結委員會副主席吳桑柏致悼詞，讚揚吳再林作為第四特區始創人、撣邦東部民族民主同盟軍的締造者，把畢生心血和精力都獻給了特區，獻給了全區各族人民。其靈柩出殯時由16名部隊官兵抬棺，沿途兩側站滿送別的數萬名各族群眾。
吳再林1948年12月26日於緬甸聯邦第一特區出生，本名林明賢，父親原籍海南文昌，母親是撣邦傣族。他1968年加入緬共人民軍，1971年成立815軍區，歷任參謀長、副司令和司令，1989年成立撣邦東部民族民主同盟軍，獲緬甸中央政府批准成立第四特區，1997年宣布特區禁毒成功。元配離世後，吳再林娶緬甸撣邦第一特區主席彭家聲長女為妻。
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