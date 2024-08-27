仙賓礁衝突無間斷 菲發擦撞片指摘華船

中國與菲律賓在南海持續摩擦，周日雙方船隻再於南沙群島仙賓礁附近海域擦碰。菲律賓海岸防衞隊昨日公布事發片段，指摘中國海警船蓄意衝撞。菲律賓國防部長特奧多羅同日批評，中國在南海的行動顯然非法，又指菲方必須做好準備，預見並習慣中方此類行為。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）在社交網公開片段，顯示舷號21555的中國海警船用船頭撞向菲船船尾，並指摘海警船向一艘正執行人道主義任務，為菲律賓漁民提供柴油、食品和醫療用品的菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻，採取不專業、侵略性和非法行動。塔里拉聲稱仙賓礁位於菲專屬經濟區內，是中方闖入該區，而中方要求菲船撤走的唯一原因，是中方正進行損害菲海洋環境的非法活動。對於最近事態會否觸發《美菲共同防禦條約》義務時，特奧多羅認為是本末倒置，強調防止武裝襲擊是更重要的事情。特奧多羅又指，菲律賓變得足夠強大就不會發生上述情況。

中國外交部發言人林劍表示，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，一段時間以來，菲方頻繁地派出海警船、公務船等強闖仙賓礁附近海域，企圖向在仙賓礁潟湖長時間滯留的菲海警船補給，謀求實現長期存在。他批評菲方此舉嚴重侵犯中方主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，破壞南海的和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，立即撤走有關的船隻，中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身領土主權和海洋權益。

華稱再有兩菲船非法闖海域 中國海警局昨日指，在未經中國政府允許下，菲律賓派出4409號、4411號海警船非法衝闖仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中國海警船並煽動炒作，中國海警對菲方肇事船隻依法依規採取管制措施。本報綜合報道