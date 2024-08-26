入侵庫州臨失敗 北約內部現分裂

今次北約組僱傭兵結合烏軍精銳部隊入侵俄羅斯庫爾斯克已經20天，雖然初時西方媒體大肆渲染是烏軍另一次突破，入侵人數達1.2萬，更宣傳入侵不久就俘獲不少驚惶失措的俄軍，但當他們報道烏軍已經炸毀庫州境內3座大橋以求切斷俄軍援兵及物資到來，不少軍事專家預言烏軍進侵已經止步，因為炸毀3座大橋也就使烏軍無法再前進。

違防衞性軍事宗旨 日前俄羅斯政府已宣布俄軍進剿造成入侵軍隊死傷超過5,000人。普京定性這次進剿是一次反恐行動，對這次入侵沒有「宣戰」，俄電視台播出不少被俘及被打死的入侵軍人的手機片段，記錄了他們入侵時搶掠及殺戮平民，令俄羅斯舉國民眾非常憤怒，一時間就有大量年輕、後備及退役軍人爭相報效參戰，使俄軍更同仇敵愾。

美國和英國政府本來策劃這次行動，是希望透過今次優良軍備及新戰術令入侵可勢如破竹，令俄羅斯全國恐慌，更如澤連斯基公開揚言烏軍可反佔領俄領土甚至庫州的核電站，以作和談的領土交換。不過，普京宣布這次是反恐行動，就說明俄軍會特別對北約僱傭兵可以不留俘虜，俄軍對其可格殺勿論，以震懾西方軍隊以僱傭兵身份入侵俄國領土。也正因為是反恐戰爭，普京政府不會接受任何談判妥協直至勝利全殲入侵軍！

由於入侵軍隊沒有空中支援，慘遭俄空軍戰機及直升機軍機的猛烈攻擊轟炸，不單止裝甲軍和火炮裝備被大量摧毀，人員也不敢聚合，加上普京政府已組織了打游擊戰優越的車臣及瓦格納軍團加入圍剿，入侵軍已經分散為小組，開始爭取保命撤退回烏境，否則只能投降或被殲。不少軍政專家認為，這次是美英政府完全弄巧反拙的政治及軍事錯誤。政治方面，今次美英政府是進一步試探俄羅斯的紅線，也是北約的試探性入侵，測試俄軍與烏克蘭北方接境的庫州及嘗試同時入侵滋擾別爾哥羅德州時的軍事防衞實力及北約軍的戰鬥力量。相信若果有成效，下一個目標會是更大規模入侵克里米亞。

不過，鑑於目前入侵軍的急速潰敗，已經使巴爾幹半島多個政府表示不再支持北約組織入侵俄羅斯的軍事行動，因為這違背了北約只是防衞性軍事聯盟的宗旨，北約出現拒美英好戰的內部分裂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻