NASA兩滯留太空人 明年改乘SpaceX返航

波音太空船洩漏 9月折返

星際線將於9月初不載人返回地球，NASA表示，這樣將能夠讓太空總署和波音公司在過程中繼續收集相關測試數據，同時可避免令太空人承擔不必要風險。維爾莫及威廉斯原定6月中返回地球，卻因星際線出現燃料洩漏等問題，一直滯留太空。