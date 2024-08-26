NASA兩滯留太空人 明年改乘SpaceX返航
【本報綜合報道】美國太空總署（NASA）上周六宣布，滯留在國際太空站的兩名波音載人太空船「星際線」太空人維爾莫（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams），將於明年2月改乘太空探索科技公司SpaceX龍飛船返回地球。
波音太空船洩漏 9月折返
星際線將於9月初不載人返回地球，NASA表示，這樣將能夠讓太空總署和波音公司在過程中繼續收集相關測試數據，同時可避免令太空人承擔不必要風險。維爾莫及威廉斯原定6月中返回地球，卻因星際線出現燃料洩漏等問題，一直滯留太空。
維爾莫及威廉斯6月5日一同在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地乘坐星際線前往國際太空站（ISS），由擎天神5號運載火箭搭載發射升空。星際線與火箭分離數小時後出現兩次洩漏，與國際太空站對接後再出現洩漏，前後合共5次洩漏。星際線4個推進器升空期間也發生故障。
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