德斬人案難民自首 IS認責：為回教徒復仇

德國西部城市索林根上周五晚上發生持刀襲擊事件，導致3死8傷。一名男子其後自首，警方相信他就是作案疑兇，累計扣留3人。回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱策劃襲擊，揚言針對基督徒，為巴勒斯坦和世界各地的回教徒復仇。

警方上周六晚上派出特種部隊，在索林根市一間難民中心調查搜證。一名全身濕透、衣服沾滿血的男子同晚11時向警方自稱，聲稱自己是警方正尋找的人。自首男子是一名26歲敍利亞難民，兩年前來到德國，他曾居於警方搜查的難民中心，但他不在監察名單上。

另難民中心拘兩人 警方早前拘捕一名涉嫌知情不報的15歲少年，另外又在難民中心拘捕一人。被捕少年來自吉爾吉斯斯坦，上周六早上在難民收容所被捕，一直保持緘默。檢察官指，兩名目擊者報稱案發前不久在現場聽到少年與另一人對話，可能涉及施襲計劃。

北萊茵-威斯特法倫州內政部長確認疑兇自首，又說已經掌握確實證據，形容鬆一口氣。至於早前逮捕的二人相信並非襲擊者，正調查與案件的關係。IS承認責任，形容施襲者是戰士，為巴勒斯坦等地的回教徒報仇。

事發於上周五晚上，一名男子在弗隆霍夫中心廣場突然用刀襲擊附近的人後逃去。疑兇專針對頸部、喉嚨施襲。本報綜合報道