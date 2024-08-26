兩岸國際

福島完成第8輪排放核污水

日本福島第一核電站排放核污水入海上周六踏入一周年，東京電力公司翌日宣布，第8輪排放行動告一段落，周邊海水所含放射性物質氚的濃度未見異常。自去年8月24日起，福島第一核電站至今排放約6.26萬噸核污水，本年度計劃排放約5.46萬噸。（綜合報道）
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