8月26日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月26日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
西雅圖機場遇網攻 影響253航班
美國華盛頓州西雅圖塔科馬機場上周六疑似遭受網絡攻擊，導致網絡中斷。截至當天下午5時，已有247個航班延誤、6個航班取消。機場管理公司表示，部分系統意外中斷，電子郵件和電話系統亦癱瘓，目前已啟動保護機制，並與航空公司合作，協助受影響旅客。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240826-0826_00180_027/西雅圖機場遇網攻--影響253航班
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc