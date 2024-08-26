西雅圖機場遇網攻 影響253航班

美國華盛頓州西雅圖塔科馬機場上周六疑似遭受網絡攻擊，導致網絡中斷。截至當天下午5時，已有247個航班延誤、6個航班取消。機場管理公司表示，部分系統意外中斷，電子郵件和電話系統亦癱瘓，目前已啟動保護機制，並與航空公司合作，協助受影響旅客。（綜合報道）