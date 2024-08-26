烏軍攻庫州 增至逾5500人死傷

俄國防部指另失去71輛坦克 俄羅斯國防部上周六指，烏軍在庫爾斯克方向戰鬥損失增至超過5,500人，並失去71輛坦克。過去24小時，烏軍在庫爾斯克死傷360多人。

俄軍在庫爾斯克方向的敵對行動中，共摧毀烏軍30輛步兵戰車、57輛裝甲運兵車、372輛裝甲戰車及11套多管火箭發射系統（包括3套M142高機動多管火箭系統）等重型裝備。俄軍航空兵打擊庫爾斯克的烏軍人員及物資，並打擊烏克蘭蘇梅州的兵力集結區。俄軍還透過偵察及搜索，消滅烏軍破壞小組。俄羅斯總統普京在國防部一個指揮所，聽取總參謀長格拉西莫夫、總參謀部作戰總局局長魯德斯科伊，對抗擊入侵庫爾斯克敵軍行動、殲敵措施及特別軍事行動進展的報告。

烏料損失大半美製坦克 雜誌《軍事觀察》報道，烏克蘭僅在半年內便損失了三分之二美製M1A1主戰坦克，31輛M1A1坦克中估計近20輛遭俄軍摧毀。烏軍M1A1坦克本年2月至4月與俄軍首次交戰後損失慘重，坦克其後換上有顯著改良的爆炸反應裝甲，但仍然無法抵擋短號反坦克導彈攻擊。烏軍曾抱怨M1A1坦克的技術問題，包括電子元件容易冷凝，且在火力攻擊下防護脆弱。

俄烏各釋放115名戰俘 此外，在阿聯酋人道協調下，俄羅斯及烏克蘭各自釋放115名戰俘，早前在庫爾斯克被俘的俄軍獲釋。俄羅斯國防部稱，獲釋俄軍目前在白羅斯，他們將獲得心理和醫療支援，並可聯絡親屬，稍後將回國並在國防部醫療設施治療及康復。本報綜合報道