加蘭特向奧斯汀通報對黎精準打擊

【本報綜合報道】以軍昨日凌晨先發制人大規模空襲黎巴嫩真主黨據點後，以色列國防部長加蘭特與美國防長奧斯汀通電話，向美方通報以軍已對黎巴嫩進行精準打擊，阻止針對以色列公民的迫在眉睫威脅。

加蘭特指，以色列正密切監視黎巴嫩的局勢，重申以色列決心利用所有手段保護國民。奧斯汀強調，美國防禦以色列對抗伊朗及其區域夥伴和代理人任何攻擊的承諾堅如磐石。二人亦討論了避免區域局勢升級的重要性。白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）指，美國總統拜登正密切監控以色列和黎巴嫩的局勢，已指示美國國家安全官員與以色列官員保持密切聯繫，美方將繼續支持以色列的自衞權利，以及維持區域穩定。