稱真主黨將展報復行動 以派戰機率先進攻

前者隨之射320件武器 以色列進緊急狀態 中東戰火再度升溫，以色列昨日先發制人出動戰機，空襲黎巴嫩真主黨在黎巴嫩南部的目標。真主黨隨後向以色列北部發射逾320枚（架）火箭彈、導彈及無人機，宣稱報復高級軍事指揮官舒庫爾上月在貝魯特被殺，首階段行動已完成及取得成功。以色列進入緊急狀態48小時，後方司令部可發布限制指令。

以色列國防軍發言人哈加里稱，偵察到真主黨連夜準備向以色列領土發動重大及即時的導彈和火箭彈攻擊，相信是真主黨報復舒庫爾被以軍擊殺的攻勢之一。以軍立即採取自衞行動移除威脅，打擊黎巴嫩南部的真主黨目標，已挫敗真主黨部分針對以色列的攻勢。

真主黨其後向以色列北部加利利發射大批火箭彈、導彈及無人機，打擊以色列11個軍事目標，當地防空警報大作，以軍發射鐵穹防空導彈攔截來襲目標。哈加里其後再指，以軍移除針對以色列後方的威脅，派出約100架戰機攻擊黎巴嫩南部逾40個發射地，摧毀數千個真主黨武器發射器，大部分瞄準以色列北部，部分則瞄準以色列中部。他又稱，真主黨向以色列發射火箭彈和無人機，以軍防空系統、海軍艦隻、空軍軍機已出動識別及攔截威脅，會打擊黎巴嫩任何需要消除威脅的地方。

料真主黨原定襲以情報重地 美媒引述一名西方情報官員指，以軍先發制人摧毀了真主黨多個導彈發射器，發射器原定於昨日清晨5時向以色列特拉維夫開火。以色列則評估，真主黨是計劃發射導彈襲擊位於特拉維夫附近的以軍格利洛特基地，情報機關摩薩德的總部位於基地內，該處亦有數個國防軍情報小組。

特拉維夫機場取消50航班 雙方攻勢停止後，以色列軍機仍然在接壤以色列邊境的黎巴嫩城鎮上空巡邏，以軍其後公布空襲黎巴嫩的畫面，並宣布完成打擊行動，現在決定權在真主黨手上。以色列後方司令部解除對特拉維夫以北地區的人群限制措施，但黎巴嫩邊境和戈蘭高地沿線仍然維持。特拉維夫本‧古里安國際機場一度關閉，昨日重開後航班未恢復正常，360架次國際航班中有50架次取消。黎巴嫩民航局指，貝魯特國際機場僅部分航班延誤，機場並沒有關閉，目前運作正常。本報綜合報道