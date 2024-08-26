打擊黃牛 國家博物館封百萬IP

【本報綜合報道】暑假旅遊人數激增，黃牛惡意倒賣熱門博物館門票現象頻生。中國國家博物館上周五透露，為了有效應對黃牛倒票，館方已封禁42.5萬個風險帳戶及逾165萬個高頻訪問IP位址。

中國國家博物館每天出售2.6萬張門票，在暑期吸引近160萬人預約，承載量遠遠不能滿足需求。為了緩解供需矛盾，館方積極採取多項措施，防範黃牛倒票。例如，館方每天下午5時會按比例放出未來一周內每個參觀日預約量，即使民眾決定退票也不會重售，避免黃牛通過技術手段秒退秒搶。另外，館方亦嚴格加強身份資訊核驗，杜絕人證不符現象，同時改善了人機驗證措施，以此增加黃牛搶票難度及成本。