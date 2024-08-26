蘭河塌陷增至500平方米 疏散108人

【本報綜合報道】遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉三道村蘭河河道上周四下午出現局部塌陷，河水流入塌陷區域後再導入地下。當地政府晚上立即疏散塌陷區域半徑200米範圍內居民，涉及49戶共108人。塌陷面積現已增至約500平方米，未有造成人命傷亡。

當地政府上周四晚上封控塌陷點位附近路段，引導車輛繞行，嚴禁無關人士靠近。上周五下午，當地再開啟閘門，引導河水進入湯河水庫，截斷塌陷區域流水。

疑與附近礦山有關 當地亦組織專家分析研判塌陷區域周邊地質情況，同時展開位移監測工作。由於甜水鄉有礦山，相關部門正介入了解河道塌陷是否與此有關。

至於省內葫蘆島市上周一發生連續強降雨後，綏中縣卜城線主幹道以及多處鄉村支路被洪水沖毀。經救援隊不間斷搶修，先後加高擴闊，已搶通幹道100米、疏通淤泥覆蓋支線70米、修復漫水橋80米。直至上周六，樓房村段道路已被打通，綏中縣卜城線幹道實現通暢。葫蘆島市建昌縣黑山科鄉小台子村上周二突降暴雨，村幹部李清學在拯救受困村民時犧牲，上周六獲評定為烈士。