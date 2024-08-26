四川12市州紅警高溫 店東躲雪櫃大覺瞓

供電負荷重 商場辦公室冷氣限用 四川近日持續高溫，12市州發布高溫紅色預警，省會成都市最高氣溫超過40℃。有網民發現水果店東主，疑難耐酷熱天氣躲在雪櫃內睡覺。高溫天氣下用電量急增，成都不少市民反映公共場所出現限電通知。成都市供電局指，部分地區因不堪負荷而臨時停電，目前正在檢修。

有遊客近日在成都都江堰景區閒逛時，看到一名水果店東主趁沒有客人時，在存放水果的直立式雪櫃下層內睡覺。片段引起網民討論，有人質疑睡在存放水果的雪櫃內不衞生。

此外，網民認為雪櫃密封性好，在內睡覺可能會缺氧昏迷，用這種極端方式降溫或損害健康，甚至有危險。高溫天氣下，四川多所學校調整軍訓或開學報到時間。

成都經信局：未損居民用電 成都上周五發布今年首個高溫紅色預警，並於翌日及昨日持續發布。有市民透露，部分車輛換電站因電網負荷嚴重超載而臨時停用。多個商場及辦公室按時段關閉冷氣或調高製冷溫度，同時影響了部分單位的照明。成都市經信局強調，目前尚未影響到居民用電。

經信局表示，透過宣傳及建議方式，讓一些高能耗企業、機構及工廠等調整生產時間，錯峰生產，讓電於民。經信局沒有發出限電公告，但部分居民小區因高負荷運轉，一些老化的電線和設備出現短路或故障從而造成停電，呼籲市民節約用電。

小區老化設備短路致停電 根據氣象預測，四川各地到周四前將持續高溫。四川電網用電負荷兩次創下歷史新高，最高達6,797萬千瓦，較去年最大用電負荷增長近13%。四川是中國排名第一的水電大省，今年來水情況優於去年同期。國家統計局數據顯示，7月四川水電發電量為478.3億千瓦時，同比增34.4%。本報綜合報道