假相假地址假牌照 北京嚴打幽靈外賣店

網上評價高 走訪驚揭毗鄰回收場油污滿布 北京市昌平區、朝陽區市場監管局上周六對租借他人營業執照，以假地址及假照片瞞騙顧客的「幽靈外賣店」，開展執法檢查工作並立案調查。目前有關店舖已停業，並從網上外賣平台下架。

昌平區市監局對「望京燒烤」開展執法檢查並收集證據，確認北京東沙沈新商店未在註冊地址開展經營活動，而是把證照租借給另一人，供對方在外賣平台註冊使用。執法人員已對望京燒烤負責人、北京東沙沈新商店涉嫌存在違法行為立案調查，涉事店舖已停業整頓，並在所有外賣平台下架。昌平區市監局表示，將持續增加對「幽靈外賣」、租借證照的執法檢查力度，全力保障消費者舌尖上的安全。

租借附近住戶營業執照 對於朝陽區「實況廚房（北京東鴻金泰美食中心有限公司）」、「京門樓（北京京門樓餐飲服務有限公司）」違法違規問題，朝陽區市監局發現上述企業均以美食城檔口店舖形式經營網上外賣，雖具備相關證照資質，但衞生環境髒亂，朝陽區市監局已立案調查。有關店舖自行停業，從網上外賣平台下架。朝陽區市監局表示，將進一步加大對網絡餐飲經營等重點領域的監管力度，對發現的違法違規問題嚴肅查處。

據央視新聞早前報道，「望京燒烤」在網上外賣平台評價不俗，相中店舖乾淨整潔及證照齊全，標稱地址為昌平區北七家鎮東沙各莊村293號。但記者實地走訪發現，上址是一幢住宅。「望京燒烤」只是租借293號住戶家的營業執照，不僅和293號住戶沒有關係，真正營業地點位於他處，寬敞明亮的照片更是「照騙」。

單一執照 經營逾30年外賣店 至於另一家外賣店標稱地址是朝陽區三間房村611號，記者按地址尋找卻發現一個名為「實況廚房」的招牌，旁邊5、6米遠是廢物回收站，衞生狀況堪憂。「實況廚房」內竟藏身30多家外賣店，它們都統一使用同一執照開店，現場紗窗、灶台沾滿油污，污水流滿一地，食材、貨物和生活用品隨處擺放。本報綜合報道