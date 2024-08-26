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發表反華言論 南京體院副科長停職
江蘇省南京體育學院昨日發聲明證實，校內訓練處綜合科張姓副科長在社交平台發表反華言論，即日起暫停其所有職務及工作，並且將會依紀依法嚴肅處理。張男在社交平台發表「噁心的中國人，醜陋的中國人」、「中國人素質差，活該被看不起」、「最愛的國家是日本，想移民去日本」不當言論。（綜合報道）
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