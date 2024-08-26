兩岸國際

馬國鮮榴槤准入中國 首批40噸啟程

馬來西亞首批40噸新鮮帶殼榴槤上周六起分3批包機出口至中國。馬來西亞農業及糧食安全部、聯邦農業銷售局和交通部在吉隆坡國際機場舉辦了啟動儀式。今年是中馬建交50周年，兩國簽署議定書，馬來西亞鮮食榴槤獲准進入中國市場。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc