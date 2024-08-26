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馬國鮮榴槤准入中國 首批40噸啟程
馬來西亞首批40噸新鮮帶殼榴槤上周六起分3批包機出口至中國。馬來西亞農業及糧食安全部、聯邦農業銷售局和交通部在吉隆坡國際機場舉辦了啟動儀式。今年是中馬建交50周年，兩國簽署議定書，馬來西亞鮮食榴槤獲准進入中國市場。（綜合報道）
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