盧新寧廣西新職 列政府兩副主席間

廣西自治區政府官網「自治區政府領導」一欄顯示，前香港中聯辦副主任、廣西自治區黨委常委、自治區政府黨組成員盧新寧，位列自治區黨委常委、自治區政府常務副主席、黨組副書記許永錁和自治區政府副主席、黨組成員許顯輝之間。（綜合報道）