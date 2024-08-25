克服畏高恐懼 過山車騎手豬籠入水

英國一名男子有畏高症，但仍然選擇成為一名職業「過山車騎手」兼網紅，更成功透過在網上分享自己乘坐各種刺激過山車的影片，年收入達6位數英鎊，並鼓勵其他人勇敢克服恐懼。

美媒近日報道，33歲的埃文斯表示，他對過山車的恐懼始於他在英國最大主題遊樂場奧爾頓塔公園，第一次乘坐螺旋過山車，甚至此後多年一直避免去遊樂園。然而，在疫情爆發期間，埃文斯為打發時間，看了大量他人遊玩主題公園的影片，激起了他對過山車的興趣。

全職網紅 年收6位數英鎊 此後，埃文斯開始了尋求失重刺激感的瘋狂旅程，探索英國各地主題樂園，至今共去了約50個主題公園，乘坐了約130種過山車，更曾在6小時內在奧爾頓塔公園坐同一架過山車64次，創下公園紀錄。埃文斯還在西班牙征服了歐洲最高的過山車，高度超過111米。憑藉勇氣克服恐懼，埃文斯將愛好變成全職工作，每年收入達到6位數英鎊，成為一名收入不菲的全職網紅。

埃文斯直言，他每次乘坐新的過山車前，都會先研究其高度和彎道等資料，但一坐上去仍會發抖及心驚肉跳，2021年5月時更曾出現眩暈症狀。他表示當過山車第一次下降時，恐懼便在那一刻消失，然而當下一次乘坐過山車前，他又會再次緊張。他認為自己正實現夢想，並準備將探索範圍擴闊到海外環球影城等地。本報綜合報道