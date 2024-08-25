石破茂宣布最後一戰 競逐日本自民黨總裁

石破茂

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄日前宣布下月不競逐連任自民黨總裁，屆時讓出首相職務。民調支持度最高的前幹事長石破茂昨日正式宣布參選總裁，誓言是從政生涯最後一戰。石破茂被視為對華鷹派，他強調日本要確保威懾力並與許多國家築成信任關係的方式，是透過達成安全保障。日本加強威懾和防禦能力是為和平而非發動戰爭。

石破茂在家鄉鳥取縣八頭町一座神社向支持者發表演說，宣布參加自民黨總裁選舉，並指作為自己38年政治生涯的集大成，他將回歸初心視之為最後一戰，全心全意尋求支持。

他強調自己着眼於每位公民而不是政黨，提到過去日本即使不太富裕，老幼臉上仍洋溢笑容，希望令日本人再次掛滿笑容，將全力以赴振興農村地區。

就黨內政治獻金醜聞，石破茂強調籌集資金應適度、守法和提高透明度，自民黨應向每位公民負責，來屆首相應盡快展示決斷。他將帶來遵守規則、受人民信任的政治，保護日本、人民、地區和未來，將為此全力以赴，並認為男女均應有權選擇冠姓。他認為自己的優勢是經驗，政府需要實際更新，而不僅是更新意識，未來是過去的延伸。