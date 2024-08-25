伊朗黑客 攻白宮官員WhatsApp

【本報綜合報道】美國互聯網公司Meta上周五證實，伊朗政府黑客組織試圖攻擊拜登政府和特朗普政府官員的即時通訊軟件WhatsApp帳戶，目前未發現任何迹象顯示有關帳戶被黑客盜用。

Meta封鎖涉事帳戶 Meta在WhatsApp發現一個小型社交工程詐騙活動，涉及冒充雅虎及旗下美國在線（AOL）、Google和微軟的技術支援人員，相信是伊朗政府支持的黑客組織APT42所為。

文章未提及黑客具體目標，僅指他們似乎主要針對政治和外交官員、商界和其他公眾人物，包括與拜登和特朗普政府相關人士，他們來自以色列、巴勒斯坦、伊朗、美國和英國。用戶報告出現可疑活動後，Meta已封鎖涉事帳戶。

APT42被指與伊朗軍方內部的一個情報部門有關，它們在受害者手機上安裝監控軟件，能夠錄音、竊取簡訊以及隱蔽地打開手機鏡頭和咪高峰。微軟和Google早前也證實發現APT42的黑客活動，認為與破壞今年11月美國大選競選活動有關。