甘迺迪姪子自斷總統路 改撐特朗普

獨立參選 稱不再相信有勝算 美國獨立總統參選人、已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）上周五宣布暫停競選，轉而支持共和黨總統候選人特朗普。

民調支持率偏低的小羅拔‧甘迺迪在搖擺州亞利桑那州的記者會上表示：「我不再相信我有一條現實的勝選之路。」他強調並非結束競選，但會把自己的名字從10個關鍵州份的選票中移除，在其他州份會繼續作為候選人，呼籲選民可以繼續投票給他，以免讓民主黨總統候選人賀錦麗勝出。民主黨人在多州發起訴訟，阻止小羅拔‧甘迺迪參加投票，他的競選團隊花費數百萬美元對簿公堂。

斥賀錦麗未經初選無政綱 小羅拔‧甘迺迪譴責賀錦麗未經民主黨初選便成為總統候選人，她避免受訪、沒有政策綱領，而是完全專注於反對特朗普的競選活動。小羅拔‧甘迺迪去年4月嘗試在民主黨初選挑戰總統拜登，但遇上黨內阻力，其後於去年10月宣布成為第三黨總統參選人。他解釋稱，離開民主黨與言論自由、烏克蘭戰爭及下一代戰爭有關，而特朗普對上述問題勇於承擔。

手足發聲明：違家庭價值觀 小羅拔‧甘迺迪5個兄弟姐妹發聲明，批評他背叛父親及家庭最珍視的價值觀。小羅拔‧甘迺迪其後現身特朗普競選集會，特朗普與他握手道謝。

民調顯示，小羅拔‧甘迺迪支持率約5%，他的退出或令賀錦麗目前優勢縮窄。惟民主黨全國委員會高級顧問卡希爾認為，選民對小羅拔‧甘迺迪了解愈多，便愈不喜歡他，特朗普只是繼承了一位失敗邊緣參選人的包袱。本報綜合報道