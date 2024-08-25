兩岸國際

沉船7死 意循過失殺人調查

一艘懸掛英國國旗帆船上周一在意大利西西里巴勒莫對出海域沉沒，造成7人死亡，死者包括英國富豪林奇。意大利檢方昨日表示，已循過失殺人方向調查相關事故。貝葉斯號製造商所屬集團強調帆船設計獨特，理應不會沉沒。（綜合報道）
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