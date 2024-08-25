8月25日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
沉船7死 意循過失殺人調查
一艘懸掛英國國旗帆船上周一在意大利西西里巴勒莫對出海域沉沒，造成7人死亡，死者包括英國富豪林奇。意大利檢方昨日表示，已循過失殺人方向調查相關事故。貝葉斯號製造商所屬集團強調帆船設計獨特，理應不會沉沒。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240825-0825_00180_009/沉船7死--意循過失殺人調查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc