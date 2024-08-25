8月25日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
排核污水周年 岸田訪魚市場
日本福島排放核污水入海一周年，首相岸田文雄昨日視察福島縣磐城市小名濱魚市場，親自試食在近海捕撈鰹魚及龍蝦刺身等。他批評中國全面暫停進口日本水產品屬毫無科學根據，將強烈要求對方立即取消。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240825-0825_00180_008/排核污水周年--岸田訪魚市場
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc