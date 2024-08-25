兩岸國際

排核污水周年 岸田訪魚市場

日本福島排放核污水入海一周年，首相岸田文雄昨日視察福島縣磐城市小名濱魚市場，親自試食在近海捕撈鰹魚及龍蝦刺身等。他批評中國全面暫停進口日本水產品屬毫無科學根據，將強烈要求對方立即取消。（綜合報道）
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