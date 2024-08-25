美堵俄軍工供應鏈 42華企受制裁牽連

指控推動侵烏戰爭 出口須先獲許可 烏克蘭獨立日前夕，美國上周五宣布制裁400名個人及企業，當中包括俄羅斯國防部長別洛烏索夫的兒子及媳婦。根據美國《聯邦公報》公告，123家企業列入美國出口管制清單，包括42家中國企業及63家俄羅斯企業。

美國財政部指，受制裁企業位於俄羅斯、歐洲、亞洲和中東，它們涉嫌幫助俄羅斯規避美國制裁，並協助推動俄羅斯的侵烏戰爭。別洛烏索夫兒子帕維爾、媳婦葉夫根尼婭擁有的諮詢公司，列入美國出口管制清單。納入出口管制清單的企業，供應商在向相關公司運送物項前，必須先獲美國政府批出許可證。

18港企榜上有名 根據美國財政部說法，中國、瑞士、土耳其和阿聯酋等16個司法管轄區內，有超過100名個人及企業組成的近十多個助俄羅斯規避制裁網絡。值得留意的是，有18家香港公司被指與俄羅斯軍工有關，它們已列入美國出口管制清單。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，透過實施新制裁，財政部繼續落實總統拜登和七國集團（G7）其他元首作出的承諾，打亂俄羅斯軍工基礎供應鏈和支付管道，世界各地的公司、金融機構和政府需要確保他們沒有支持俄羅斯軍工供應鏈。財政部強調有一系列可使用的工具，來回應規避制裁新管道的建立。自2014年起，美國及其盟友對俄羅斯實施逾2.2萬項制裁。

中方斥長臂管轄 中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應指，中方堅決反對基於長臂管轄的單邊制裁，中俄之間的正常貿易不應受到破壞，更不應成為抹黑並遏制中國的工具。中國駐俄羅斯大使張漢暉透露，國家主席習近平將出席10月在俄羅斯喀山市舉行的金磚國家（BRICS）領導人會晤。俄羅斯1月1日起擔任金磚國家輪值主席國，峰會將於2024年10月22日至24日在喀山召開，是擴員後首次。

另外，美國總統拜登上周五與烏克蘭總統澤連斯基通電話，宣布向烏克蘭提供新的軍事援助計劃。軍事援助價值1.25億美元（約9.75億港元），包括防空導彈、反無人機設備，以及反裝甲導彈和彈藥。本報綜合報道

美國再次斥資援助烏克蘭軍備。 阿德耶莫 澤連斯基 別洛烏索夫