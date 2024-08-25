大理政府辦聯誼牽情緣 助逾3萬剩男婚戀

雲南大理州民政局日前答覆政協委員提案時透露，截至去年9月底全州發現35至55歲未婚男性32,844人，將通過政府牽線、自由戀愛的方式，逐步解決大齡青年未婚問題。

提供免費場所精準服務 大理州民政局稱，當地團委、婦聯等群團組織搭建農村青年婚戀觀家庭觀教育平台、婚戀交友平台、婚姻服務平台，聘請婦女幹部擔任「公益紅娘」，為未婚青年提供免費婚戀服務，在新時代文明實踐站（點）、群眾文化活動中心、公園等，打造「相親角」、「相親公園」等，為大齡未婚男青年展開聯誼交流、交友約會等提供免費場所和精準服務。民政局將常態化組織農村大齡未婚男青年參加文體娛樂、興趣培養、技能提升、社會服務等健康向上的集體活動，拓展他們社會交往的廣度和深度，增加交友擇偶的機會。

大理州民政局指出，將按年齡段、擇偶要求在「5‧20」、「七夕」等特殊時間節點到各鄉鎮適時展開聯姻會活動。大理州總工會計劃在2024年內，再組織13場次的單身職工交友聯誼活動，為全面促進男女青年的正確婚戀觀發揮積極作用，促進結婚率提高。

特殊節假日推配對活動 此外，貴州黔東南州麻江縣去年12月調查發現，全縣40至49歲農村大齡未婚男性2,057人，50至59歲農村大齡未婚男性1,133人。民政聯合團縣委、婦聯等部門每年利用特殊節假日至少展開聯誼活動一次，拓展未婚青年社會交往範圍，搭建相親平台。

民政部本月初公布數據顯示，今年上半年共辦理結婚登記343萬對，相比去年同期的392.8萬對，減少了49.8萬對，是近年新低。有學者預計，今年全年全國結婚登記數將是1980年以來最少。本報綜合報道