王天一涉象棋賽造假被批捕

【本報綜合報道】有「中國象棋第一人」之稱的象棋特級大師王天一，已被浙江杭州檢方批准逮捕。除王天一之外，還有其他象棋特級大師受查。

付讓棋費高達22萬 知情人士透露，王天一涉嫌在比賽中「買棋」，由自己或另一位象棋特級大師王躍飛給予對手好處，以贏得比賽，獲取象棋等級分排名優勢，金額超過80萬元（人民幣‧下同，約87.6萬港元）。王天一還涉嫌「賣棋」，收受對手錢財，在比賽中故意輸棋。王天一給予浙江一位中國象棋特級大師一場比賽的「讓棋費」，達到20萬元（約22萬港元）。上述象棋特級大師前後三度被警方帶走調查，其中第3次是在上月初。

王天一1989年4月23日生於北京，從小就展現出象棋天賦。2008年，王天一被北京大學錄取，就讀資訊管理專業。

2012年10月，王天一獲得全國象棋個人賽冠軍，成為中國第16位男子全國象棋冠軍棋手，並晉升為象棋特級大師。2014年開始，他連續11年位居中國象棋棋手等級分全國第一名，他的等級分於2023年達到2,800分，為中國象棋施行等級分以來的歷史新高，因此他被譽為「中國象棋第一人」。2018年3月，王天一正式加入中國棋院杭州分院。