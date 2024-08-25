葫蘆島暴雨10死14失聯 中央賑災撥逾半億元

遼寧省葫蘆島市出現有氣象紀錄以來最強降雨，初步統計受災人口近18.9萬人，造成10人遇難及14人失蹤，因災損失103億元（人民幣‧下同，約114億港元）。針對遼寧省西部、南部嚴重暴雨洪澇災害，財政部和應急管理部預撥5,000萬元（約5,534萬港元）中央自然災害救災資金，支持防汛救災工作。

葫蘆島市上周五晚召開防汛抗洪救災記者會，指自上周一起受東北冷渦、副熱帶高壓及颱風「雲雀」的水汽輸送共同影響，出現持續性強降雨，雨量多、強度大、範圍廣、破壞力強歷史罕見。最大過程降水量540毫米，最大日降水量527.7毫米，突破全省極值。最大過程降水量、最大日降水量及最大小時降水量，均突破葫蘆島市歷史極值。

橋樑光纜受損 轉移5萬人 受災較重的鄉鎮12小時降雨量相當於正常年景全年降水量，半天下了一年雨量，綜合強度達到特強等級，為1951年有氣象紀錄以來葫蘆島地區最強降雨。暴雨令8條國省幹線和210條農村公路不同程度受損中斷，187座橋樑受損。停電影響29個鄉鎮286條村，近12.9萬戶居民。全市6條幹線通訊光纜損毀，縣、鄉、村1,301處接入光纜中斷。全市累計派出救援隊伍934支、29,924人次，營救遇險人員769名，累計轉移人口50,013人。

中央自然災害救災資金重點用於搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、展開次生災害隱患檢查、倒損民戶修復等，最大限度降低災害損失。財政部要求遼寧省財政廳抓緊將資金撥付災區，加強資金監管，杜絕資金滯留、擠佔、挪用等違規行為，確保救災資金安全規範使用。

17省級專家 分批赴島防疫 遼寧省疾病預防控制局組建由傳染病防控、環境衞生、食品衞生、病媒生物消殺等專家組成的17人省級專家隊伍，分兩批赴葫蘆島市展開衞生防疫工作，對衞生所、學校、受淹廁所、垃圾堆積區等重點區域作預防性消毒。漂白粉、消毒片、殺蟲劑及鼠藥等防疫物資，已運抵葫蘆島市。本報綜合報道