巴黎酒店漏掛五星旗 長榮集團道歉

長榮集團指，針對巴黎桂冠酒店在奧運期間相關布置衍生爭議，進而影響兩岸人民情感，集團表示歉意，承諾加強員工教育訓練，避免再發生類似情況。集團認同九二共識及反對台獨，集團始創人暨總裁張榮發生前對推動兩岸和平發展不遺餘力，也認為九二共識及反對台獨才是兩岸對話的基礎，台灣獨立勢必導致兩岸關係動盪，百姓生活安定才最重要。

聲明稱，長榮集團一直遵循及落實張榮發兩岸關係的理念，因為惟有建構和平、穩定、和諧的兩岸關系，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，增進兩岸同胞福祉。聲明還提到，張榮發曾在2008年汶川地震及2013年雅安地震捐贈1,000萬美元（約7,800萬港元）援建多所希望小學及衞生院等工程，並在清華大學、北京大學設立清寒助學金。巴黎桂冠酒店早前已發聲明對事件處理欠周全深表歉意，中國駐法國大使館也回應稱對旅法僑界的愛國義舉表示高度讚賞和堅定支持。