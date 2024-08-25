周二起3日 沙利文訪華見王毅 談台海南海議題

新輪中美戰略溝通 料為元首會晤鋪路 美國總統選舉競選活動如火如荼舉行之際，白宮國家安全顧問沙利文將於周二至周四訪問中國3天，舉行新一輪中美戰略溝通。沙利文是8年來首位訪華的白宮國家安全顧問，將磋商台海、南海等議題，預料將為中美元首會晤鋪路。

中國外交部發言人毛寧昨日證實，沙利文應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請訪華。美國白宮聲明指沙利文將與中國高級官員會談，討論雙邊、地區和全球問題。聲明強調，會談與維持戰略溝通渠道及負責任管理兩國關係的努力相符，同時是中美元首去年11月會晤的共識。沙利文與王毅去年5月至本年1月期間，先後在維也納、馬爾他、華盛頓及曼谷4次見面。

美官指不意味對華軟化 有拜登政府匿名高官透露，沙利文將與王毅商討可能合作議題，例如阻止芬太尼流入美國及安全合作。兩人還會討論中美爭端，包括台灣、南海、北韓及中東問題。沙利文與王毅將談及中美雙邊軍事對話、中國支援俄羅斯防務，並把未來人工智能風險降至最低。美方官員表示，沙利文訪華不意味拜登政府對華立場軟化，兩國仍競爭激烈。美國致力於投資、加強盟國關係、共同採取涉及技術和國家安全的必要步驟，並致力於負責任地管控競爭，避免變成一場衝突。

探討美換屆後立場走向 英國《金融時報》援引美國官員的說法，沙利文訪華一定程度上是為了在美國政治活動頻繁和地緣政治普遍不確定時期，保持穩定。王毅可能問沙利文，如果賀錦麗當選美國總統及權力交接後會是甚麼情況，沙利文可能回答賀錦麗對華政策將更具連續性，而不是出現變化。與賀錦麗相比，美國共和黨總統候選人特朗普在口頭上揚言對中國採取強硬立場，外界預期他重返白宮將為中美關係帶來更多不確定因素。

美國總統拜登將於明年1月卸任，任期已進入倒數階段。沙利文與王毅預料將討論拜登離任前最後一次中美元首見面的可能，面對面會談並非不可能。中美元首均可能出席11月的亞太經合組織論壇、20國集團峰會。本報綜合報道

中菲南海衝突頻頻，引起國際關注。 美方將提及大陸對台施壓的關切。（中時電子報圖片） 中美元首及官員去年至今互動事件簿