印尼發展潛力佳 中美同積極拉攏

印尼是東盟中的大國，擁有190萬平方公里土地以及大片海域，人口2.8億，以年輕人居多，陸地、海洋資源豐富，2024年國內生產總值（GDP）估計達1.48萬億美元，經濟增長可達5%，具極大發展潛力。由於經濟被看好，印尼2023年外國投資就達473億美元，目前新加坡及中國分別是印尼最大及第二大投資國。

此外，印尼軍隊人數達40萬，2023年軍費開支約90億美元。過去印尼一直走不結盟路線，但軍事上和美國及西方國家有更多合作，特別是軍購，以美國裝備為主。不過，由於近年印尼與中國有更多經貿合作，政治立場轉向與中國更友好，2020年印中貿易額升至714億美元，同期印美貿易額只有274億美元。

戰略位置極為重要 美國一直致力拉攏印尼，因為該國的戰略位置極為重要，它處於印度洋與南中國海之間，是全球60%海運貿易的通道，亦帶來印尼2023年GDP的11.3%收益。然而，東盟最近的調查顯示，若被迫在中美之間選擇，超過50%會選擇中國，包括印尼，主要原因是印尼的回教民眾，不滿美國在中東支持以色列壓迫巴勒斯坦的回教民眾。

印尼和中國投資開發最大宗的是鎳，而鎳是電動車電池的重要材料，如今中國在印尼開採冶煉的鎳，供應全球50%所需。印尼還有鐵礦、煤、木材等項目，可以和中國合作開發。而為了拓展經濟，印尼大搞港口建設，2022年有33個重要港口營運，2023年增至39個。

事實上，印尼是中美博弈重要拉攏對象，中國透過「一帶一路」大力發展兩國貿易，更助印尼建造逾60億美元的雅加達至萬隆高鐵，並大力參與發展印尼的數碼化通訊。而美國與印尼的經濟合作就着眼於能源、科技及國防，美國加大對印尼的軍備供應、軍事人員訓練及聯合軍事演習。

印尼的目標是在2045年成為世界經濟強國之一，為了達標，要更進一步開發高潛力的旅遊資源。印尼的廣闊領土有極美麗的海灣、原始森林及其特有的赤道物種，更有赤道上最高的山峰，只需要資金維護及合理開發成為生態旅遊勝地。印尼憧憬未來經濟發展新的突破，就是加入金磚體系，而本身亦是「全球南方」經濟發展的動力和受益者。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻