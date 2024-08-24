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上海辦城區最大「甜甜圈」幼園
中國福利會與上海市普陀區合作開辦的中國福利會託兒所普陀園周四開園，是目前上海市中心城區單體最大的幼稚園，佔地面積達兩萬平方米，外觀有如甜甜圈。普陀園將逐步下延服務對象至半歲嬰幼兒，並開展0至6歲託兒一體化早期教育實踐和探索，為上海西北地方提供優質早期教育資源，帶動區域學前教育發展。
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