韓鋰電廠火災 揭掉包產品瞞查

【本報綜合報道】南韓京畿道華城一間鋰電池製造廠今年6月大火，造成17名中國公民死亡，南韓警方和勞動部門組成的調查小組昨日發布結果，顯示涉事企業Aricell早在2021年向南韓軍方提供相關電池產品時開始，就一直採取掉包檢測用產品等欺瞞方式通過安全檢查，生產過程粗製濫造、疏於管理，最終不良電池產品起火燃燒，釀成慘劇。

釀23死包括17華人 今年6月24日上午，涉事電池廠大火，閉路電視畫面可見在發現電池產品冒煙起火時，員工曾嘗試使用滅火器滅火，但爆炸式的電池燃燒導致廠房內濃煙滾滾，火勢迅速蔓延失控，員工失去逃生的最佳時機。廠房內堆積的逾3.5萬個鋰電池燃燒殆盡，大火持續5個多小時才撲滅。事故造成23人死亡，大部分是中國籍勞工，另有8人受傷。

調查發現，從2021年開始，涉事企業在向韓軍提供相關產品時，一直透過單獨製造一批電池掉包檢測用產品等方式人為操縱檢測數據，以通過韓軍的安全檢測。韓軍在今年4月採購批次檢測中發現涉事企業偽造產品說明等問題，判定企業相關批次產品未達國防標準。此後企業在趕工過程中，產品不良率大幅上升，最終發生不良產品起火。南韓警方已對涉事企業負責人等展開調查，並調查企業管理者的過失及追究責任。