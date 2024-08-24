泰墜小型機9死 5為華客

證無港人涉事 酒店急叫停接送措施 泰國北柳府周四發生空難，一架小型飛機半空爆炸後墜毀，機上9人全部死亡。死者包括5名中國籍乘客，當地傳媒一度報稱他們來自香港，後來又公開他們的中國護照。香港入境事務處昨日表示，獲悉事件後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰大使館了解情況，至今未有接獲港人求助，並確認涉事人員並非香港居民。

失事飛機型號為塞斯納Cessna Caravan C208，周四下午2時46分於曼谷蘇凡納布米國際機場起飛，原定前往達叻府，但起飛11分鐘後與控制塔失去聯絡，其後證實在距離蘇凡納布米國際機場約40公里的紅樹林墜毀。目擊者表示，小型飛機下午3時30分左右在空中發生爆炸，部分殘骸掉入附近廢棄魚池。

不少華人曾搭過失事飛機 墜機現場位於北柳府一高速公路旁的沼澤地，救援人員出動挖機挖了兩、三米後發現死者遺體，惟海水漲潮導致河水上漲，救援人員一邊用抽水機抽水一邊搜索，找到部分人類殘肢、飛機座椅、證件及行李袋等物品。機上9人分別為61歲機師、30歲副機師、35歲及26歲的航空公司女職員。5名乘客則是張晶晶（12歲）、張晶（43歲）、唐虞（42歲）、尹勁峰（45歲）及尹航（13歲），他們的護照簽發地均為上海，出生地則是上海或浙江省。

失事飛機屬於達叻府沽島酒店度假村索尼娃奇芮所有，由泰國飛行服務有限公司營運，往返曼谷和達叻府。

不少中國遊客曾搭過失事飛機，並在社交平台展示照片。部分旅行社曾推出該酒店4日3夜度假套餐，包含度假村私人小飛機接送，套餐價格介乎1.62萬元至1.97萬元（人民幣，約1.77萬港元至2.15萬港元）不等。有旅行社職員證實，該酒店飛機服務暫停，多間電商平台已下架度假套餐產品。本報綜合報道

死者包括5名中國籍乘客。 救援人員發現行李袋等物品。 圖為同型號小型飛機 。 飛機部分殘骸掉入附近廢棄魚池。 救援人員出動挖機。