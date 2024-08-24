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朝斥美向韓售阿帕奇直升機
北韓外務省昨日譴責美國批准向南韓出售阿帕奇攻擊直升機，是加劇緊張局勢的挑釁。朝方嚴正警告增強武力將導致嚴重後果。美國執着於向區內盟國提供戰爭裝備，只會使北韓維護國家安全利益和區域和平的戰略威懾力倍增。（綜合報道）
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