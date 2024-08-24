兩岸國際

沙利文下周訪中國會見王毅

美國傳媒昨日引述消息報道，白宮國家安全顧問沙利文將於下周訪華，並與中國外交部長王毅會晤。報道指，中美領導人有望在11月於巴西舉行的二十國集團（G20）峰會會面，沙利文訪華旨在鋪平道路，促成雙方能夠再度會面。（綜合報道）
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