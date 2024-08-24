美軍雙航母部署中東 震懾伊朗

【本報綜合報道】伊朗和黎巴嫩真主黨揚言攻擊以色列報復後，美國緊急調派林肯號航空母艦打擊群到中東增援，與原已部署中東的羅斯福號航母打擊群形成「雙航母」局面。美國國防部副發言人辛格周四表示，兩艘美軍航母同時部署中東對伊朗發出非常強大的震懾信號。

重申緩和緊張局勢 辛格指，美軍已轉移能力到中東地區，並進入伊朗的控制範圍，將影響他們對如何以及是否選擇攻擊以色列的計算，區內有兩個美軍航母打擊群，每個編隊各有4艘驅逐艦，有非常強大的震懾意味，同時表明美國會支持以色列。

他又稱，不知林肯號打擊群會在中東停留多久，只能說美軍已準備好在必要時保衞以色列。辛格重申，美國仍然致力於努力緩和區域緊張局勢，以及確保把所有人質帶回家並結束加薩戰爭。

美國國防部長奧斯汀早前下令配備F35C戰機的林肯號打擊群加速從西太平洋前往中央司令部責任區，並調遣俄亥俄級核潛艇喬治亞號到區內。辛格透露，喬治亞號位處東地中海，正在移動。