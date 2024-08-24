李強訪白羅斯 晤領導人深化合作

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周四訪問白羅斯，分別會晤總統盧卡申科及總理戈洛夫琴科。李強表示，中方願同白方一道，全面落實好兩國元首重要共識，堅定支持彼此維護核心利益，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴，保持雙邊關係在高水平上健康穩定發展，推動各領域合作不斷深化，更好促進各自現代化建設。

戈洛夫琴科表示，在兩國元首戰略引領下，近年來白中關係取得顯著進展。白羅斯堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場；中方多年來提供的支持和幫助有力促進了白經濟社會發展，白方願同中方落實好兩國元首達成的重要共識，密切各層級往來。李強跟戈洛夫琴科共同宣布「2024－2025中白科技創新年」正式啟動。

譴責非法單邊強制措施 兩國發表聯合公報，高度評價全天候全面戰略夥伴關係及兩國各領域合作成果，雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標準。

雙方譴責使用非法單邊強制措施，支持和平解決衝突、開展國家間建設性雙邊對話。雙方致力於在共建一帶一路框架內深化全面合作，白羅斯有意深化與粵港澳大灣區的合作。雙方將通過互訪、聯合舉辦活動等形式激發合作潛力，加強聯繫。