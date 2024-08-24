烏被指謀襲庫州核站 IAEA下周評估

俄方通報發現無人機殘骸 俄羅斯總統普京周四指控，攻入庫爾斯克州邊境的烏軍當日凌晨，試圖攻擊庫爾斯克核電站，國際原子能機構（IAEA）已知悉事件，總幹事格羅西將於下周訪問庫爾斯克核電站評估現場情況。

國際原子能機構稱，當天接到俄方通報指，在庫爾斯克核電站區域內發現一架無人機殘骸，距核電站乏燃料核儲存設施約100米。格羅西表示，核電站附近的軍事活動對核安全和核安保構成嚴重威脅。他計劃下周訪問庫爾斯克核電站，將及時獨立評估局勢，並將討論可能需要進一步開展活動的方式，以評估庫爾斯克核電站的核安全和核安保狀況。

普京未有提供事件詳情或證據，烏方未有評論。俄羅斯國防部指，烏軍自本月6日攻入庫爾斯克州以來，累計損失逾4,700人及68輛坦克。普京強調，敵人將得到應有的反擊。庫爾斯克州官員則指已疏散超過13萬人，仍有約2萬人滯留在危險區域。

高加索港載油罐車渡輪遇襲 俄羅斯高加索港周四發生嚴重火災，網傳畫面顯示一艘載有30輛鐵路油罐車的渡輪被烏克蘭海王星巡航導彈擊中。渡輪有至少19名船員，事發時正前往克里米亞，渡輪載有大量燃料，升起陣陣濃煙，火勢猛烈，其後沉沒。有17名船員獲救，有兩人失蹤。

克里米亞塞瓦斯托波爾的軍事單位已進入戒備狀態，往返克里米亞的刻赤大橋亦已封鎖。襲擊發生後，烏克蘭總統通訊顧問扎里夫娜在Telegram發文說：「太美了」，並附上了一張港口大火的照片。高加索港口位於刻赤海峽，分隔俄羅斯與克里米亞，是俄羅斯在黑海地區的最大港口之一，主要用於出口和向克里米亞運送燃料。

莫迪抵基輔商俄烏戰爭 印度總理莫迪昨日抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，雙方針對和平解決俄烏戰爭分享看法。澤連斯基在總統府門口與莫迪握手致意，並表示莫迪對烏克蘭的訪問非常友好且具歷史性。本報綜合報道

格羅西 普京 俄羅斯官媒發放圖片，聲稱在核電站附近發現無人機殘骸。