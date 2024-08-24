印尼數千人不滿國會修法上街

【本報綜合報道】印尼數千人周四上街，抗議國會推翻憲法法院的裁決，計劃修法為總統維多多的小兒子卡桑參選鋪路。示威者聚集首都雅加達的國會大廈前，癱瘓交通並爆發警民衝突。

疑為總統兒子參選鋪路 民間團體、政黨人士和大學生周四在國會大廈前抗議，反對國會擬推翻憲法裁決修訂地方選舉法，抗議民眾認為，修法是為總統維多多小兒子卡桑參與11月的地方選舉鋪路。

數千人從上午開始聚集在雅加達的國會大廈前示威抗議，導致交通癱瘓，車輛被迫改道，警方派出上千名警力和安全部隊戒備，抗議民眾一度推倒國會大門、拆除警方路障及燃燒物品等，爆發衝突。示威過程中有人向警方投擲膠樽和石頭，部分抗議人士遭警方拘捕。警方晚上強制清場後，人潮才逐漸散去。

中國外交部長王毅與印尼外長蕾特諾昨日在北京共同主持中印尼雙邊合作聯委會機制第五次會議，雙方就雙多邊合作達成廣泛共識，將保障雅萬高鐵高水平、安全穩定營運，挖掘新能源汽車、鋰電池、光伏、數字經濟等合作潛力，擴大雙向投資、農食產品合作與人文交流。